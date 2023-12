Futebol Solidário de Estevam Neto arrecada cestas básicas para famílias carentes de Gurupi

da redação

Nesta quarta-feira, a Escolinha de Futebol Estevam Neto foi palco de um evento solidário que reuniu alunos, pais e entusiastas do esporte em uma causa nobre. O evento contou com a presença do jogador Werick Caetano, que já passou por renomados clubes, incluindo o Barcelona da Espanha e o Vasco da Gama.

O objetivo principal do evento era arrecadar itens essenciais para ajudar as famílias carentes de Gurupi. Com o empenho da comunidade esportiva, foram angariadas mais de 35 cestas básicas, que serão entregues a quem mais precisa, contribuindo para aliviar as dificuldades enfrentadas por muitas famílias na região.

O momento de solidariedade não se limitou apenas à arrecadação. Para encerrar o evento com chave de ouro, foi realizado um animado jogo de futebol com a participação das mães dos alunos-atletas e também dos pais. A iniciativa promoveu não apenas a integração entre as famílias, mas também a prática esportiva como elemento unificador.