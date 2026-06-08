Associação Castelo, parceiro da Prefeitura de Gurupi, conquista título da Copa Sul de Futebol Sub-15 em Gurupi

Da redação A Associação Esporte Clube Castelo venceu a equipe do Juventus Tocantins na última quinta-feira (4) e conquistou o título da Copa Sul de Futebol Sub-15. A entidade, que colabora com a Secretaria Municipal de Educação de Gurupi (Semeg) por meio do Programa Estarte, sagrou-se campeã em torneio organizado pela Liga Esportiva Tocantins Araguaia (LETA), com apoio da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes.

Desempenho na competição

A edição 2026 da Copa Sul reuniu sete equipes e envolveu mais de 200 atletas da região. O campeonato estendeu-se por quatro meses — com partidas realizadas entre março e junho — totalizando 15 jogos disputados até a definição do vencedor na fase final.

Modelo de parceria e contraturno escolar

O Clube Castelo mantém parceria com a Prefeitura de Gurupi desde 2024. A associação atua dentro do Programa Estarte, iniciativa lançada em 2023 que oferece atividades esportivas, artísticas e de lazer para alunos da rede municipal de ensino. O atendimento ocorre no contraturno escolar, garantindo que estudantes dos períodos matutino e vespertino tenham acesso gratuito aos treinamentos de futebol.

Impacto educacional e social

De acordo com o secretário municipal de Educação, Samuel Martins, o resultado esportivo é um indicador do fortalecimento das parcerias entre a gestão pública e entidades colaboradoras. O secretário pontuou que o foco do investimento é utilizar o esporte como ferramenta de disciplina e inclusão social, integrando as famílias ao ambiente de desenvolvimento dos jovens atletas.

Integração do esporte e educação como política de ocupação do tempo