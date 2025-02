Governo anuncia apoio financeiro aos clubes de futebol da Série A do Tocantins

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, reuniu-se nesta segunda-feira, 24, no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, com representantes de oito clubes da primeira divisão do futebol estadual, para discutir investimentos no esporte. Durante o encontro, o chefe do Executivo estadual reforçou o apoio do Governo do Tocantins com o esporte e destacou que vai manter em 2025 os recursos investidos durante o ano de 2024, quando foram aportados mais de R$ 3 milhões para os clubes.

A reunião contou com a participação de dirigentes do Araguaína Futebol e Regatas e do União Atlético Clube, de Araguaína; Bela Vista Futebol Cachoeirense, de Cachoeirinha; Gurupi Esporte Clube; Capital Futebol Clube e Batalhão Futebol Clube, de Palmas; Tocantins Esporte Clube, de Miracema; e o Tocantinópolis Esporte Clube.

O governador Wanderlei Barbosa enfatizou que a gestão estadual continuará investindo nos times locais, com os objetivos de fortalecer o futebol regional e impulsionar a participação das equipes em campeonatos nacionais. “Recebi com alegria os presidentes das equipes profissionais do Tocantins. Temos equipes disputando competições nacionais e outros clubes também precisam de ajuda para cobrir custos com deslocamento, folha de pagamento dos atletas e despesas do clube. Por isso, é fundamental o apoio de todos os órgãos e das empresas. Nosso governo entende a importância do futebol para o Tocantins, tanto no desenvolvimento dos atletas quanto na movimentação da economia local”, pontuou o chefe do Executivo.

O Governo do Tocantins também contará com a parceria da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) para garantir a ampliação dos investimentos nos clubes. A ação visa fortalecer a estrutura esportiva e proporcionar melhores condições para os times locais disputarem competições em âmbito estadual e nacional. “Contaremos com o apoio da Aleto, no qual vamos articular com os deputados para destinar emendas aos times. Iremos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa para que os investimentos possam ser viabilizados de forma célere”, ressaltou o governador.

Competições

Neste ano, três times tocantinenses são destaques em competições nacionais, a exemplo do Tocantinópolis Esporte Clube, que disputou a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O clube disputa o estadual e terá pela frente o Campeonato Brasileiro Série D.

O presidente do time, Leandro Souza, salientou que o apoio é fundamental para colocar o Tocantins em destaque no cenário esportivo nacional. “Essa reunião foi muito importante, já que o governador anunciou que manterá os investimentos que fez em 2024. Isso é fundamental para que a gente consiga chegar na final do Tocantinense e montar um elenco competitivo para esta temporada de 2025. O objetivo do Tocantinópolis é representar ainda mais o futebol tocantinense na Série D”, evidenciou o presidente do Tocantinópolis Esporte Clube, ao complementar que o apoio do Governo do Tocantins também foi fundamental para o time na Copa do Brasil.

O Araguaína Futebol e Regatas, neste ano, contará com duas competições nacionais no futebol feminino. O time de jogadoras participará da Copa do Brasil Feminina e do Campeonato Brasileiro Série A3 Feminino. O presidente do clube, Marcos Militão Rezende, agradeceu o compromisso do governador. “O aporte do Governo do Tocantins, não só para o futebol masculino, mas também para o feminino, é fundamental. Sem essa ajuda, seria praticamente impossível”, comentou o presidente do Araguaína Futebol e Regatas.

O União Atlético Clube também enfrentará duas competições nacionais, sendo a Copa do Brasil e o Brasileirão Série D. Arione Ferreira Guedes, conhecido como Tiba, é o atual presidente do clube e celebrou o apoio do Estado. “Sabemos do compromisso do governador com o esporte, o apoio é importante para mantermos vivo o futebol no estado”, expressou.

O Capital Futebol Clube disputa o Campeonato Tocantinense e, segundo o presidente do clube, Ricardo Ricanato, o apoio do Governo do Tocantins em mais um ano reforça o compromisso da gestão com o esporte local. “Pelo segundo ano consecutivo, o governador garante apoio financeiro aos clubes, algo fundamental para fazermos uma boa competição e representarmos Palmas, nossa capital, no cenário estadual. Em 2024, tivemos o apoio do governo e conseguimos representar nossa cidade em âmbito nacional. Este ano, estamos desempenhando um bom trabalho e esperamos chegar novamente às finais para que, em 2026, isso se repita”, concluiu.

Presenças

Participaram da reunião o secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Atos Gomes; o secretário de Estado do Planejamento e Orçamento, Sergislei de Moura; o secretário de Estado da Comunicação, Márcio Rocha; e o deputado estadual Léo Barbosa.