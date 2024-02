Governo do Tocantins lança Chamamento Público de organização da sociedade civil para celebração de parceria na execução da Copa Palmas de Handebol

Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria dos Esportes e Juventude, lança Edital de seleção de organização da sociedade civil, para fins de celebração de parceria na execução da 1ª edição da Copa Palmas de Handebol. As inscrições para o Chamamento Público seguem até o dia 18 de março.

Poderão participar do Edital de Chamamento Público nº 13/2024, as organizações da sociedade civil que possuam existência de, no mínimo, três anos, e que contenham em seu Estatuto Social, abrangência em atividades com finalidade de desporto. Também devem atender os requisitos inseridos na Lei Federal 13.019/2014 e no Decreto Estadual 5.816/2018.

A divulgação do resultado preliminar de seleção, está previsto para o dia 21 de março. Já o resultado final deve ser publicado a partir de 28 de março, podendo ser antecipado caso não haja interposição de recursos.

O Edital completo, o Estudo Técnico Preliminar, o modelo de Plano de Trabalho, a Minuta do Instrumento de Termo de Colaboração e as Declarações necessárias para efetuar as inscrições para o Chamamento Público estão disponíveis no site da Secretaria dos Esportes e Juventude, por meio do link https://www.to.gov.br/ seju/copa-palmas-de-handebol/ 3kvoxw6synum .

Copa Palmas de Handebol

A competição reunirá atletas em oito categorias: sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17 (masculino) e sub-15 e sub-18 (feminino). O objetivo da competição é proporcionar ao público participante, momentos de lazer e integração, através da valorização do esporte, buscando uma melhor qualidade de vida, o resgate da autoestima, a cidadania e a inclusão social.