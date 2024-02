Governo do Tocantins realiza seleção pública de organização da sociedade civil para parceria na execução da 23ª edição da Meia Maratona do Tocantins

Por Redação

A corrida de rua mais tradicional do Estado, a Meia Maratona do Tocantins, está prevista para o dia 1º de dezembro. Para a execução de um dos principais eventos do calendário esportivo estadual, estão abertos os prazos para a seleção pública de organização da sociedade civil, com fins de celebração de parceria para a execução da 23ª edição do evento.

As inscrições para o Chamamento Público estão abertas e seguem até o dia 9 de março e deverão ser realizadas presencialmente na nova sede da Secretaria dos Esportes e Juventude, na avenida LO 8, na quadra 304 norte. A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 13 de março e o final, a partir de 21 do mesmo mês, podendo ser antecipado, caso não haja interposição de recursos.

Poderão participar do Chamamento Público, as organizações da sociedade civil que possuam existência de, no mínimo, três anos, e que contenham em seu Estatuto Social, abrangência em atividades com finalidade de desporto. Também deve atender os requisitos inseridos na Lei Federal 13.019/2014 e Decreto Estadual 5.816/2018.

O Estudo Técnico Preliminar, o modelo de Plano de Trabalho, a Minuta do Instrumento de Termo de Colaboração e as declarações necessárias para efetivar as inscrições do Chamamento Público estão disponíveis no site da Secretaria dos Esportes e Juventude (https://www.to.gov.br/seju) . A inscrição compreenderá a entrega de todas as documentações exigidas em Edital, exclusivamente em dias úteis, no horário das 08h às 14h.

Meia Maratona

A Meia Maratona do Tocantins é um evento promovido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria dos Esportes e Juventude, e reúne competidores nas distâncias de 21 km, 10 km, 5 km e 1.500m (corrida infantil e para pessoas com necessidades especiais). O evento realizado em Palmas, reuniu em 2023, atletas do Pará, Maranhão, Goiás, Ceará, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Piauí, Mato Grosso, Pernambuco e Tocantins, além do Distrito Federal.

A realização da Meia Maratona do Tocantins também tem como finalidade, a preparação dos atletas tocantinenses para a Corrida Internacional de São Silvestre, realizada anualmente em São Paulo.