Governo do Tocantins vai investir R$ 6 milhões na reforma do estádio Mirandão em Araguaína

Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria dos Esportes e Juventude, anuncia a conclusão da elaboração do projeto de reforma geral de umas principais praças esportivas do Estado, o estádio Lêoncio de Souza Miranda, o Mirandão. A obra contemplará a reestruração do gramado, nas rampas de acesso, vestiários, arquibancada, banheiros, sistema de irrigação, fachada, iluminação, pintura geral, estrutura elétrica e o sistema de combate a incêndio, além de outros itens que atenderão as normas de segurança exigidos pelos órgãos técnicos. O projeto já está finalizado e será encaminhado para licitação na Agência de Transportes, Obra e Infraestrutura (Ageto). A obra está orçada no valor de R$6.354.720.

O projeto inclui ainda outras melhorias como a implantação de um placar digital, refletores em led, elevação do campo em 1,20m para facilitar a visibilidade dos torcedores, troca de pisos, forros e toda parte elétrica dos ambientes internos, como cabines de imprensa, bilheterias, sanitários e todos os ambientes do estádio. Também estão previstas adequações em equipamentos como elevador, catracas de acesso e itens de segurança como guarda corpos, para garantir a segurança dos usuários. A obra também contemplará a substituição dos bancos de reservas para atender as partidas oficiais realizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Elenil da Penha, destacou a importância de uma das principais praças esportivas do Estado.

“O Mirandão é um dos patrimônios do povo tocantinense, dos desportistas, e de todos que fazem parte dessa construção dos esportes. Esse olhar da população para as melhorias dessa importante praça esportiva é o mesmo da Secretaria dos Esportes e Juventude e do governador Wanderlei Barbosa que sempre colocou o Mirandão como uma das prioridades na área dos esportes”.

Mais investimentos

Além do estádio Mirandão, estão finalizados os projetos de reforma da quadra poliesportiva Nilton Barros de Souza, em Araguaína; ginásio de Nova Olinda; ginásio Poliesportivo Doutor Pedro Zanina, em Guaraí e do ginásio de Esportes Ciano Aires da Silva, em Porto Nacional. A Secretaria dos Esportes e Juventude aguarda a liberação do orçamento para dar continuidade dos processos de execução dessas obras. Também está em processo final de elaboração, o projeto da Casa do Estudante de Palmas.