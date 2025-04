Grupo de Corrida Resenha Runners Recebe Moção de Aplausos na Câmara Municipal de Gurupi

Por Redação

Na noite desta quinta-feira (03), o plenário da Câmara Municipal de Gurupi, José Wilson Siqueira Campos, foi palco de uma homenagem especial ao Resenha Runners,o maior grupo de corrida do Tocantins. A equipe, que reúne mais de 800 atletas sem qualquer cobrança financeira, recebeu uma Moção de Aplausos em reconhecimento ao seu impacto no incentivo ao esporte e à qualidade de vida na cidade.

A honraria foi proposta pelo vereador André Caixeta, com coautoria dos vereadores Rodrigo Maciel, Pedro Morais e Marílis.

Durante a solenidade, os parlamentares destacaram a importância do grupo para a comunidade, promovendo não apenas a prática esportiva, mas também a inclusão e o bem-estar social.

O Resenha Runners tem se consolidado como um fenômeno no estado, incentivando pessoas de todas as idades e condições físicas a adotarem um estilo de vida mais saudável. Com treinos organizados e uma forte presença nas competições regionais, o grupo vem conquistando espaço e reconhecimento pelo seu caráter solidário e sem fins lucrativos.

A cerimônia contou com a presença de atletas do grupo, autoridades locais e admiradores do esporte. Para os integrantes do Resenha Runners,a homenagem representa o reconhecimento do esforço coletivo e da paixão pela corrida.

“Essa moção reforça a importância do esporte como ferramenta de transformação social. O Resenha Runners é um exemplo de que a união e a dedicação podem impactar positivamente a vida de muitas pessoas”, destacou o vereador André Caixeta.

A noite foi marcada por discursos emocionantes e um sentimento de gratidão entre os corredores, que saíram do plenário ainda mais motivados a continuar levando a corrida de rua a cada vez mais pessoas em Gurupi e em todo o Tocantins.