da redação

O União perdeu, por 3 a 0, para o Gurupi neste sábado (15), no estádio Mirandão, em Araguaína. Com o resultado, o Camaleão assumiu, provisoriamente, a liderança do Campeonato Tocantinense e o time celeste interrompeu a sequência positiva.

A 3ª rodada será finalizada neste domingo (16), às 16h, com confronto entre Araguaína e Tocantins EC, no Mirandão. Caso o Araguaína vença, o Gurupi perde a liderança.