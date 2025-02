da redação

Araguaína e Gurupi empataram, por 1 a 1, neste sábado, no estádio Resendão, em Gurupi. O Araguaína saiu na frente com Casimiro, mas o Gurupi empatou em seguida com Douglas.

Com o empate, o Tourão permanece em primeiro na classificação, agora com dez pontos. Já o Gurupi segue na vice-liderança com oito.