Gurupi empata com o Tocantinópolis, fora de casa, e segue no G4

Tudo igual! Tocantinópolis e Gurupi ficaram no empate, por 1 a 1, neste sábado. A partida foi realizada no Ribeirão, em Tocantinópolis (TO). Com o empate, o Gurupi deixou a vice-liderança da competição. Isso porque o Capital venceu na rodada e ultrapassou Gurupi. Além disso, o Tocantinóplis caiu para quarto no G-4.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (8), pela 6ª rodada do Tocantinense. O Tocantinópolis encara o Araguaína, líder do campeonato, às 16h, no estádio Mirandão. Já o Gurupi recebe o Capital, às 16h, no estádio Resendão, em Gurupi.