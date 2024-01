Gurupi Esporte Clube anuncia contratação de Roberto Oliveira para o Campeonato Tocantinense 2024

da redação

O Gurupi Esporte Clube está se preparando para a disputa do Campeonato Tocantinense 2024, programado para iniciar no final de janeiro. O clube anunciou a contratação do técnico Roberto Oliveira, Tri Campeão Tocantinense 2010/2011/2016, para comandar a equipe.

Roberto Oliveira, e um nome querido para os torcedores do Camaleão do Sul, já comandou o time nos anos de 2010, 2011, 2016 e 2017, acumulando sucesso e conquistas durante sua trajetória. Sua chegada é marcada por grande expectativa, dada a sua experiência e histórico vitorioso.

A relação entre Roberto Oliveira e o Gurupi relembra a 2010, quando assumiu a equipe e quebrou um jejum de 13 anos sem títulos, destacando-se pela conquista do Campeonato Tocantinense daquele ano. A vitória proporcionou ao Gurupi a oportunidade de disputar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série D em 2011, retornando o clube ao cenário nacional do futebol.

A diretoria do Gurupi Esporte Clube está preparando uma apresentação oficial do elenco e da comissão técnica nos próximos dias.

Wilson Castilho, presidente do Gurupi Esporte Clube, fala sobre suas expectativas para a competição. “Estamos confiantes de que, sob a liderança de Roberto Oliveira, faremos uma excelente competição. Todo o trabalho que será desenvolvido é com foco no sucesso dentro de campo e também proporcionar alegria aos apaixonados torcedores do Gurupi.”