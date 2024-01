Gurupi Esporte Clube apresenta elenco para o Campeonato Tocantinense de Futebol 2024

da redação

O Gurupi Esporte Clube realizou a apresentação oficial do seu elenco para a temporada do Campeonato Tocantinense de Futebol de 2024. A ocasião, realizada com pompa e circunstância, contou com a participação ilustre do presidente do clube, Wilson Castilho, da prefeita Josi Nunes, e dos deputados Gutierres e Eduardo Fortes.

O técnico do time será o experiente Roberto Oliveira, que já comandou a equipe em outras temporadas e a expectativa da diretoria é trazer nesta semana mais reforços.

Com um elenco que mescla talentos locais e reforços estratégicos, o Gurupi Esporte Clube está pronto para enfrentar os desafios do Campeonato Tocantinense de Futebol de 2024. A torcida pode esperar uma temporada emocionante”, disse Castilho.