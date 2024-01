Gurupi Esporte Clube recebe grande apoio do Deputado Gutierres Torquato para a temporada de 2024

Por Redação

Netsa quinta-feira, 4 de janeiro, o Deputado Estadual Gutierres Torquato firmou compromisso com o Gurupi Esporte Clube, injetando novo ânimo na equipe para a aguardada participação no Campeonato Tocantinense. Ao lado do Presidente Wilson Castilho e do Vice Presidente Claudio do Trevo, o deputado expressou sua paixão pelo esporte e anunciou planos de destinar emenda ao clube ao longo do ano de 2024.

Gutierres Torquato, que tem se tornado conhecido por sua dedicação ao desenvolvimento esportivo no sul do Tocantins, prometeu empenho total para apoiar o Camaleão do Sul em suas atividades e na competição em questão. O Presidente Wilson Castilho agradeceu o apoio, ressaltando a importância da sinergia entre entidades esportivas e representantes políticos para o avanço do cenário esportivo no Tocantins. O Vice Presidente Claudio do Trevo destacou a relevância desse compromisso para o Gurupi Esporte Clube.

Gutierres Torquato compartilhou sua visão sobre o papel transformador do esporte, afirmando: “O futebol não é apenas uma paixão nacional, é uma forma de transformar vidas. Por isso, sempre buscamos incentivar o esporte e a comunidade esportiva. Precisamos de iniciativas que impulsionem o esporte em todo o Tocantins.”

Apoio ao esporte em 2023

Em seu primeiro ano de mandato, Gutierres Torquato demonstrou sua paixão e apoio ao esporte ao criar o Projeto “Vivendo e Aprendendo com o Esporte” por meio do Instituto Gratidão Tocantins (IGT). A iniciativa beneficiou projetos esportivos em Aliança do Tocantins e Dueré. Em Gurupi, o projeto concentra-se na iniciação esportiva de futsal para jovens e adolescentes matriculados na rede municipal e estadual, através de parcerias com o Governo do Estado e a prefeitura local.

O deputado apadrinhou a Associação Esporte Clube Castelo (E.C.C), com sede no Município de Gurupi-TO. Apresentou um Projeto de Lei declarando o time de utilidade pública estadual pelo trabalho feito com crianças e adolescentes através da prática esportiva, onde realiza um trabalho social que vai além do esporte, com formação de caráter, educacional, moral e cívico.

No segundo semestre de 2023, o deputado Gutierres demonstrou seu apoio ao Gurupi Esporte Clube ao solicitar ao deputado Alexandre Guimarães uma emenda destinada ao Estádio Gilberto Resende Rocha, conhecido como Resendão. Foram destinados 1,5 milhões em emenda para a cobertura do estádio, revitalização e melhoria na iluminação, demonstrando seu compromisso contínuo com o desenvolvimento do esporte na região.