Gurupi estreia no Campeonato Tocantinense contra o Bela Vista no Rezendão

da redação

O Gurupi Esporte Clube inicia sua trajetória no Campeonato Tocantinense 2025 nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, enfrentando o Bela Vista, no Estádio Rezendão, em Gurupi. A partida está marcada para as 16h e marca o retorno do Camaleão do Sul à disputa pelo título estadual.

Confira os confrontos da primeira rodada:

DIA 4 DE FEVEREIRO

19h00 – Araguaína x Batalhão – Estádio Mirandão – Araguaína

DIA 5 DE FEVEREIRO

16h00 – Gurupi x Bela Vista – Estádio Rezendão – Gurupi

19h00 – União Araguainense x Capital – Estádio Mirandão – Araguaína

16h00 – Tocantins x Tocantinópolis – Estádio Castanheirão – Miracema

Homenagem ao ex-presidente do Araguaína Futebol e Regatas

A Taça de Campeão do Campeonato Tocantinense de Futebol 2025 levará o nome de João Luiz de Carvalho, ex-presidente do Araguaína Futebol e Regatas. A homenagem é um reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao futebol tocantinense ao longo de sua trajetória. A informação foi confirmada pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF).

Com informações da FTF