Gurupi inicia venda antecipada de ingressos para jogo decisivo contra o Capital de Palmas

Da redação

A Diretoria do Gurupi Esporte Clube anunciou a venda antecipada de ingressos para o confronto contra o Capital de Palmas, partida decisiva que vale a classificação para a semifinal do campeonato. O jogo acontecerá no próximo sábado, 08, no Estádio Resendão, e a expectativa é de casa cheia para apoiar o time rumo à próxima fase.

Os ingressos estão disponíveis pelo valor promocional de R$ 20 em pontos estratégicos da cidade: Combate (Rua 7 entre Goiás e Pará), Elos Calçados (Avenida Goiás entre as ruas 6 e 7), Pro Sports (Rua 3 com a Avenida Goiás) e Supermercado Tio Patinhas (próximo ao Estádio Resendão). No Tio Patinhas, os ingressos serão vendidos a esse preço até as 16h, horário da partida. Na bilheteria do estádio, o valor do ingresso será R$ 30.

O Gurupi soma nove pontos na competição e precisa de uma vitória para garantir sua classificação à semifinal. Além disso, caso vença o Capital de Palmas e o Araguaína não conquiste uma vitória, o Camaleão do Sul pode assumir a liderança do campeonato, aumentando suas chances de disputar o título com vantagem.

A diretoria convida toda a torcida a comparecer ao estádio e incentivar o time nessa partida crucial. “A presença da torcida faz toda a diferença. Contamos com o apoio de todos para empurrar o Gurupi rumo à vitória”, destacou o presidente do clube, Wilson Castilho.