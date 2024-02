Gurupi perde de virada para Araguaína e permanece na zona do rebaixamento

da redação

O Araguaína derrotou o Gurupi, por 2 a 1, e assumiu a vice-liderança do estadual, na noite desta terça-feira (20), no estádio Mirandão, em Araguaína. João Marcelo marcou para o Gurupi, e Clau e Rafael garantiram a vitória do Tourão.

O jogo foi marcado por um longo acréscimo. O árbitro Marcos Mateus deu 38 de acréscimos, após o jogo ficar paralisado por 34 minutos. Isso aconteceu depois que a única ambulância do jogo deixou o local para levar o atleta Hugo, do Gurupi, para atendimento em uma UPA, após sofrer um corte no supercílio.

O Araguaína chegou aos nove pontos e colou no líder União (que tem 12 pontos). O Gurupi se complicou de vez. Em quatro jogos, a equipe soma dois empates e duas derrotas na zona de rebaixamento. Restando três jogos para finalizar esta 1ª fase, o Camaleão do Sul tem chances remotas de classificação, e deve se preocupar, agora, para não ser rebaixado pela terceira vez em sua história.