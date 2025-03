Gurupi perde para o Capital e se complica na tabela de classificação

da redação

O Capita derrotou o Gurupi, por 1 a 0, neste sábado, e carimbou a classificação à 2ª fase com uma rodada de antecedência. A derrota acabou com a invencibilidade do Gurupi na competição. O único gol do jogo foi marcado por Vitinho nos acréscimos. As equipes se enfrentaram, no estádio Resendão, em Gurupi.

Com a vitória, o Capital foi aos 12 e carimbou a classificação – é o novo líder da competição. Já o Gurupi se complicou na competição e pode deixar o G-4, neste domingo, em caso de vitória do União. Na última rodada, o Camaleão precisa vencer o Tocantins EC e ‘secar’ os adversários na briga pela classificação.