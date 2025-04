Gurupi realiza 3º Cross Country: Desafio Volta do Aeroporto

Da redação

Gurupi será palco de mais uma grande competição esportiva no próximo dia 4 de maio, com a realização do 3º Cross Country: Desafio Volta do Aeroporto. A largada está marcada para as 6h da manhã, em frente ao Aeroporto Municipal, com um percurso total de 9 km em meio à natureza e trechos desafiadores.

A prova reunirá atletas amadores e profissionais de diversas categorias, com premiação para os primeiros colocadosem cada uma delas. O objetivo é incentivar a prática esportiva e promover um evento que una saúde, resistência e superação.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio de um link específico disponibilizado pelos organizadores. https://encurtador.com.br/OqCpv