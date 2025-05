Inscrições para 5ª edição do Desafio Stive’s Race seguem abertas

da redação

Estão abertas as inscrições para a 5ª Edição do Desafio Stive’s Race – corrida rústica militar com obstáculos. A prova será realizada dia 8 de junho, com largada a partir das 6h30, no Quartel do 1º Batalhão da Polícia Militar, localizado na 303 sul, em Palmas. Os interessados devem fazer inscrição neste site, até o dia 6 de junho (veja valor da taxa no regulamento). https://centraldacorrida.com.br/evento/desafiostivesracepalmas2025

O evento esportivo será disputado em três categorias: categoria elite, para atletas de alto rendimento; categoria combatente, exclusiva para profissionais das Forças Militares e de Segurança Pública; e categoria adventure, para atletas de diversos níveis que desejam viver a experiência da corrida.