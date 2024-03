Instituto Gratidão Tocantins Celebra um ano de conquistas com a presença da lenda do futsal Falcão

Por Redação

O Instituto Gratidão Tocantins, idealizado pelo Deputado Estadual Gutierres Torquato, comemora um ano de atuação transformadora na vida de crianças e adolescentes carentes do estado. Para marcar essa importante data, uma celebração especial está programada para o dia 05 de abril, no Ginásio de Esportes Idanizete de Paula, em Gurupi, com a presença ilustre da lenda do futsal, Falcão.

O convite para Falcão participar desse momento significativo foi feito pelo próprio Deputado Gutierres Torquato, demonstrando o compromisso do Instituto Gratidão Tocantins em promover iniciativas que impactam positivamente a vida das pessoas. A presença do renomado jogador de futsal certamente será uma fonte de inspiração e motivação para os jovens atendidos pelo projeto Vivendo e Aprendendo com o Esporte.

O projeto “Vivendo e Aprendendo com o Esporte”, desenvolvido pelo instituto, tem como objetivo proporcionar oportunidades de inclusão social e desenvolvimento pessoal para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Através do apoio do Governo do Estado do Tocantins e da Secretaria Estadual de Esportes, o projeto oferece atividades esportivas e educacionais, contribuindo para a formação integral dos participantes.

Ao longo do último ano, o Instituto Gratidão Tocantins tem se dedicado incansavelmente a promover o bem-estar e o crescimento desses jovens, oferecendo-lhes um ambiente seguro e acolhedor onde possam desenvolver seu potencial e alcançar seus sonhos. A presença de Falcão nessa comemoração é um reconhecimento do impacto positivo que o projeto tem gerado na comunidade e uma celebração do compromisso contínuo em construir um futuro melhor para as próximas gerações.