Interporto vence competição nacional sub-17 e atletas estão sendo negociados com clubes do futebol brasileiro

O time tocantinense Interporto conquistou o título de campeão da 3ª Copa Nacional da categoria Sub-17, em competição realizada na cidade de Urucuia, Minas Gerais, no último sábado (25). O tigre de Porto Nacional, comandado pelo técnico Adenúbio Ferreira, venceu por 4×0 o Vila do Gol de Unaí (MG). Além de campeão, o Interporto contou com o artilheiro da competição, João Victor com 7 gols, e o melhor goleiro, Juan Carian .

Futebol na vitrine nacional

A equipe portuense apresentou um futebol vistoso e eficiente durante toda a competição, superou seus adversários e levantou a taça para a alegria de seus torcedores de Porto Nacional.

A campanha do Interporto foi marcada pela solidez defensiva e pela eficiência no ataque. Além disso, a equipe revelou novos talentos e foi um dos destaques do campeonato nacional, que atrai os principais olheiros do futebol nacional e internacional.

Os atletas Marco Antônio, Miquéias e Tody estão sendo negociados com o Atlhético Paranaense; e outros três atletas seguem em observação por times do futebol nacional.

A presidente da Fundação Municipal da Juventude e Esportes, Helenice Carvalho, ofereceu um café da manhã no Centro de Treinamento (CT) para receber os atletas, e destacou a conquista nacional com apoio da prefeitura.

“Quero reforçar que a gestão municipal apoia o futebol de base do Interporto, o SUB17; por meio da comissão técnica, que é composta por servidores da Prefeitura e da Fundação de Esporte e Juventude, da disponibilização do transporte para a equipe e de outros auxílios. Com relação ao sentimento que tenho nesse momento sobre esse título nacional, é uma alegria muito grande! Portanto, é gratificante ver os jogadores da nossa terra em desenvolvimento, sendo revelados e contratados fora do Estado”.