Jogos Estudantis Municipais de Gurupi 2024 iniciam nesta segunda-feira

Por Wesley Silas

Nesta segunda-feira, 4 de novembro, Gurupi se torna o foco esportivo entre estudantes com o início dos Jogos Estudantis Municipais (JEM) 2024 e dos Jogos Paraestudantis (ParaJEM). A competição, que integra alunos da rede municipal, exemplifica a importância do esporte na formação completa dos jovens da região.

Participando de 14 escolas, 586 atletas com idades de 9 a 16 anos enfrentam o desafio em diversas modalidades esportivas. O JEM apresenta competições de futsal, basquete, vôlei de praia, voleibol, handebol, queimada, xadrez, tênis de mesa e atletismo. Esses eventos não apenas revelam novos talentos, mas promovem valores como trabalho em equipe, disciplina e resiliência.

Simultaneamente, o ParaJEM demonstra o compromisso com a inclusão e acessibilidade, com 38 estudantes de 7 escolas competindo em modalidades como basquete, vôlei sentado, arco e flecha, tênis de mesa adaptado, bocha e atletismo

. A abertura do ParaJEM ocorre na AGAB às 7h30, celebrando igualdade e determinação.

A cerimônia oficial do JEM acontece às 17h30 no ginásio poliesportivo Idanizete de Paula, marcando o início de uma jornada onde o espírito esportivo e o compromisso com a comunidade se destacam.

Esses jogos vão além das medalhas; são fundamentais para o desenvolvimento pessoal e social dos alunos, promovendo hábitos saudáveis e oferecendo um ambiente de aprendizado além da sala de aula. Em Gurupi, o esporte tem moldado cidadãos mais ativos, confiantes e preparados para enfrentar desafios.