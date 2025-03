Jovem Goiano, Davi Stival, brilha no mundial de karatê e conquista vice-campeonato na Polônia

Por wesley Silas

Com apenas 17 anos, o goiano Davi Stival destacou-se entre os 25 melhores atletas do mundo na categoria sub-17 ao conquistar o título de vice-campeão mundial de karatê na Polônia. O torneio intercontinental, que ocorreu neste final de semana, reuniu os principais atletas da modalidade de todo o mundo. Stival mostrou habilidade e dedicação ao garantir um lugar no pódio, celebrado ao lado de seu avô e mentor, Sensei Edwaldo Stival.

A performance de Davi Stival no Campeonato Mundial de Karatê consolida sua posição como uma das grandes promessas do esporte brasileiro. Sua determinação e talento foram fundamentais para alcançar este feito notável, inspirando jovens atletas em sua trajetória no karatê.