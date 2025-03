Leomar Quintanilha compõe chapa como vice-presidente da CBF

Da redação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza eleição com chapa única para a nova diretoria, encabeçada pelo atual presidente Ednaldo Rodrigues, que garantiu a reeleição com apoio unânime das 27 federações estaduais e dos 26 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. A votação está marcada para o próximo dia 24, e a nova composição da entidade busca fortalecer um modelo de gestão mais inclusivo, transparente e representativo para o futebol nacional.

Entre os integrantes da nova diretoria está o presidente da Federação Tocantinense de Futebol (FTF), Leomar Quintanilha, que assume a vice-presidência na chapa de Ednaldo Rodrigues. “Consideramos essa conquista uma vitória para o Tocantins”, afirmou o dirigente, celebrando a presença do estado na cúpula do futebol brasileiro. Quintanilha é figura conhecida nos bastidores da CBF e já exerceu papéis de destaque em outras gestões.