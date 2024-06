Liga Paraíso de Futsal chega ao fim com R$30 mil em premiações

Na oportunidade, o Prefeito Celso Morais assinou uma ordem de serviço para construção de um ginásio de dimensões oficiais em Paraíso

Por Redação

A Prefeitura de Paraíso do Tocantins, através da Secretaria Municipal de Esporte, realizou na noite desta segunda-feira, dia 03 de Junho, a final da Liga Paraíso de Futsal. A competição foi realizada no Ginásio Ercílio Bezerra, com grande público, onde o Prefeito Celso Morais realizou também a assinatura da ordem de serviço para a construção de um ginásio de dimensões oficiais no Setor Jardim Paulista.

Na oportunidade, R$30.000,00 em premiações foram entregues aos finalistas nas categorias; empresarial, feminino, 1° divisão e 2° divisão. As competições tiveram início às 19h com; o futsal feminino, entre Paraíso Esporte Clube e Copag; Categoria Empresarial, entre Plena Obras e Energisa; 2° Divisão, entre Atlético Sorocaba e Chico Rato; e 1° Divisão entre Katrina e Atlas. Confira o placar no final desta reportagem.

O Secretário Municipal de Esporte, Osmarivan Moreira, fala sobre o encerramento de mais uma competição esportiva em Paraíso do Tocantins: “Um evento top, R$30 mil em premiação, quatro categorias […] Paraíso é assim, tem investimento em esporte que é qualidade de vida.”

A atleta Alice Borges, do time Cpag, fala sobre a oportunidade de participar de uma competição como a Liga Paraíso de Futsal na cidade: “A competição foi muito boa, a gente foi campeão, e esse era o nosso objetivo, a organização foi muito boa e a premiação foi ótima, não tenho nada a reclamar, foi ótimo.”

A realização de um evento neste porte, proporciona a população de Paraíso, um momento de lazer e incentiva a prática da atividade esportiva, e é realizado graças a parceria da gestão municipal, através da Secretaria de Esporte, a Associação dos Árbitros de Paraíso (ASAP) e Liga de Esporte de Paraíso (LEP).

ASSINATURA ORDEM DE SERVIÇO

Na oportunidade, o Prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais, assinou a Ordem de Serviço para construção de um ginásio poliesportivo de dimensões oficiais, o primeiro nesses padrões de Paraíso e região. O ginásio será construído no Setor Jardim Paulista, onde poderão ser realizadas competições de nível municipal, estadual e até nacional.

O Chefe do Poder Executivo, Celso Morais, fala sobre a assinatura da Ordem de Serviço: “Esse evento com certeza marca a história da nossa cidade. Aproveitamos essa oportunidade para estar assinando a ordem de serviço do ginásio com medida oficiais que é tão esperado e sonhado pela nossa cidade. Essa obra está orçada com o valor aproximado de R$3 Milhões de reais, onde a empresa a partir de amanhã já está liberada para dar início a obra.”

PRESENÇAS

Participaram do encerramento da Liga Paraíso de Futsal, o Prefeito Celso Morais, secretários municipais, vereadores, atletas, familiares e amigos e a comunidade em geral.

CONFIRA O PLACAR FINAL:

FEMININO

Paraíso Esporte Clube 1×2 Copag

EMPRESARIAL

Plena Obras 2×3 Energisa

2° DIVISÃO

Atlético Sorocaba 2×3 Chico Rato

1° DIVISÃO

Katrina 4×3 Atlas

Por: Carol Azevedo

Fotos: Isadora Heloysa