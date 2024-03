Mais de 400 pessoas participam da Segunda Edição do Café com Corredores

Por Iron Júnior

No último sábado, dia 23/3 o Café com Corredores recebeu uma grande quantidade de entusiastas da corrida para uma palestra esclarecedora ministrada pelo renomado médico ortopedista, Dr. Brenner Brandão.

Está é a segunda edição e foi oferecida pela Clínica Espaco Zen do fisioterapeuta e atleta Torquato Toty, com apoio da prefeitura municipal de Gurupi, através do Secretário de Esportes e Juventude Sérgio Vieira Marques (Soró). O evento começou logo ao nascer do dia e proporcionou uma manhã informativa e inspiradora para todos os presentes.

A palestra abordou uma variedade de tópicos relacionados às lesões na corrida, desde as causas mais comuns até as estratégias eficazes de prevenção e tratamento. Dr. Brenner compartilhou sua vasta experiência e conhecimento, fornecendo aos participantes insights valiosos para ajudá-los a manter uma prática de corrida segura e livre de lesões.

“É incrível ver tantos corredores reunidos aqui hoje, demonstrando um compromisso genuíno com sua saúde e bem-estar”, disse o Dr. durante a palestra. “Minha esperança é que todos saiam daqui com uma compreensão de como cuidar de seus corpos enquanto desfrutam de sua paixão pela corrida.”

Além da palestra, os participantes tiveram a oportunidade de socializar com demais corredores da cidade e de diversos grupos, além de participar de um delicioso café da manhã e sorteio de brindes.

Essa troca de informações permitiu que os corredores compartilhassem suas preocupações específicas e recebessem conselhos personalizados do especialista.

“Eu realmente apreciei a oportunidade de conversar diretamente com o Dr. Brenner e obter algumas dicas valiosas para evitar lesões no futuro”, comentou uma participante após o evento Daniele Lisboa . “Foi uma manhã muito educativa e motivadora.”

O Café com Corredores pretende continuar oferecendo eventos educativos e inspiradores como este no futuro, para continuar apoiando a comunidade de corredores em sua jornada de saúde e fitness, a próxima edição já tem data 20/4/2024.