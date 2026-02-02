Nunca é tarde para vencer: Gurupi faz história e conquista inédito pódio nacional na Superliga de Vôlei Adaptado da Melhor Idade

Delegação gurupiense retorna com taça de 3º lugar na competição



Por Redação

A delegação de Gurupi retornou ao município com um importante resultado esportivo e social: a taça de 3ª colocação nacional, conquistada pela equipe feminina 58+, Série Bronze, durante a 6ª Final Nacional da Superliga da Confederação Brasileira de Vôlei Adaptado (CBVA) da Melhor Idade. A competição foi realizada entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro, no município de Sorriso (MT), reunindo equipes de diversas regiões do país.

Na disputa pelo terceiro lugar, Gurupi enfrentou a equipe de Ipiranga do Norte (MT) em um jogo equilibrado e emocionante, vencendo por 2 sets a 1. O primeiro set terminou em 16 a 14 para Gurupi. No segundo, a equipe mato-grossense reagiu e venceu por 15 a 10. No set decisivo, a equipe gurupiense demonstrou garra, experiência e espírito coletivo, fechando o placar em 16 a 14, garantindo um lugar no pódio nacional. Mais do que a taça, a delegação trouxe na bagagem experiências marcantes de integração, superação e inspiração, especialmente para a comunidade da melhor idade, reforçando que o esporte é uma poderosa ferramenta de saúde, bem-estar e inclusão social, independentemente da idade.

A atleta Luquinha Oliveira descreveu a emoção de representar Gurupi em uma competição nacional. “Foi incrível. A oportunidade de jogar, de viajar para fora, ir até Sorriso e participar dessa competição foi algo muito especial. Estar ali na quadra, jogar, olhar para os juízes, saber que tem gente esperando você fazer aquela jogada e você conseguir fazer o ponto, ouvir a torcida vibrando. Conquistar aquela medalha foi algo que eu jamais imaginei viver. É muito emocionante. Trazer essa medalha de bronze para Gurupi foi o maior presente que nós poderíamos ter conquistado até aqui.” O atleta Tarcísio Maciel da Silva também falou sobre a experiência vivida durante a competição. “Estou muito feliz por participar dessa semifinal nacional do Campeonato de Vôlei Adaptado. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade e também pelo apoio da Prefeitura e da Secretaria de Esporte e Juventude, que estiveram conosco nessa jornada. Estar em quadra ao lado de grandes campeões, em Sorriso, foi espetacular, foi surreal. Estávamos competindo com equipes de São Paulo, grandes profissionais, e nós ali, no mesmo nível. O vôlei adaptado é um esporte novo para nós, temos pouco mais de um ano de participação, e já conseguimos chegar a uma competição nacional. Essa experiência foi excelente. Só temos a agradecer por essa oportunidade.”

Integrante da comissão técnica, Sandro Barros de Sousa destacou o trabalho de preparação da equipe até a final nacional. “Foi um trabalho de mais de um ano, com muita dedicação de toda a comissão e dos atletas. Sabíamos das dificuldades que enfrentamos ao longo dos jogos, mas também acreditávamos que era possível alcançar o pódio. E, com a graça de Deus e o esforço de todos, conseguimos atingir nosso objetivo. Ficamos muito felizes em ver que o trabalho deu resultado. Agora não é parar, é continuar trabalhando para que a equipe de Gurupi alcance voos ainda mais altos.” A secretária municipal de Ciência e Tecnologia e presidente do Conselho Municipal do Idoso, Talita Ferreira, acompanhou a equipe durante os jogos e destacou o orgulho pela conquista.

“A conquista do Vovô Vôlei vai muito além da medalha. Ela representa inclusão, saúde e valorização da pessoa idosa. Como presidente do Conselho Municipal do Idoso e secretária de Ciência e Tecnologia, fico muito orgulhosa de ver Gurupi investindo em políticas públicas que promovem o envelhecimento ativo e a qualidade de vida. Esse resultado mostra que o esporte transforma vidas.”

A competição

Esta foi a 6ª edição da Final Nacional da Superliga da CBVA, considerada uma das principais competições do país voltadas ao vôlei adaptado da melhor idade. Gurupi foi representada na competição nas categorias feminino 58+, Série Bronze, e masculino, Série Prata. Ao todo, mais de 30 atletas gurupienses participaram da final nacional, representando o município com dedicação, disciplina e orgulho. A participação de Gurupi reafirma o compromisso da gestão municipal com políticas públicas que valorizam o envelhecimento ativo, promovendo inclusão, saúde e protagonismo para atletas da terceira idade. O secretário municipal de Juventude e Esportes, Iron Júnior, parabenizou a delegação e ressaltou a importância do investimento contínuo no esporte adaptado e nos projetos voltados à melhor idade. “Esse resultado é motivo de muito orgulho para Gurupi. As equipes mostraram força, união e determinação, levando o nome do nosso município ao cenário nacional. O projeto Vovô Vôlei é um exemplo de como o esporte transforma vidas. Não é só competição, é qualidade de vida, socialização, saúde e autoestima para nossos idosos. Hoje, mais de 300 pessoas são beneficiadas diretamente por esse programa, e esse pódio comprova que estamos no caminho certo.” A conquista da equipe feminina consolida Gurupi como referência no vôlei adaptado e reforça que, com incentivo, organização e paixão pelo esporte, não há limites para competir, sonhar e vencer.

