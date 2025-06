Palmas recebe mais uma etapa do Campeonato Tocantinense de Jiu-Jitsu com mais de 500 atletas participantes

Por Heli de Souza Guimarães Junior

Mais de 500 atletas transformaram o Colégio Militar II de Palmas em um verdadeiro campo de batalhas técnicas e respeito no último sábado, 7 de junho, durante mais uma emocionante etapa do Campeonato Tocantinense de Jiu-Jitsu. O evento reuniu talentos de todo o estado, consagrando os grandes campeões por equipes e revelando novas promessas da arte suave.

🥇 Em 1º lugar no quadro geral de equipes, a Caio Terra Association mostrou força e técnica de alto nível.

🥈 Em 2º lugar ficou a respeitada HC Brazilian Jiu-Jitsu, com atuações sólidas em todas as categorias.

🥉 E em 3º lugar, a equipe Atrium Tocantins brilhou com grandes lutas e atletas disciplinados.

Mas o grande destaque do evento veio de um lugar onde o Jiu-Jitsu é mais que esporte: é transformação de vida. O projeto “Compartilhe Amor”, iniciativa do Instituto Nação Rap, que acontece na Escola de Tempo Integral Cora Coralina, conquistou nada menos que 13 medalhas, sendo 7 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze.

O presidente do Instituto, Bruno Mendes, celebrou o resultado com orgulho:

“O esporte salva. Estamos formando não só campeões no tatame, mas cidadãos preparados para a vida.”

A diretora da escola, Michele Moraes, também ressaltou o impacto positivo:

“Ver nossos alunos crescendo dentro e fora das aulas é uma recompensa enorme. Esse projeto é motivo de orgulho para toda a nossa comunidade escolar.”

📲 Para saber mais ou apoiar essa causa, entre em contato pelo WhatsApp (63) 99103-8599 ou siga o projeto no Instagram: @institutonacaorap

CIDADES, PESSOAS E INSTITUIÇÕES CITADAS:

Palmas – TO

Colégio Militar II

Escola Cora Coralina

Instituto Nação Rap

Bruno Mendes

Michele Moraes

Caio Terra Association

HC Brazilian Jiu-Jitsu

Atrium Tocantins

@institutonacaorap

@acheiempalmas.to