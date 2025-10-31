Paratleta tocantinense recebe apoio do Governo do Tocantinspara competições internacionais de jiu-jitsu

Por Redação

A Secretaria de Esportes e Juventude do Tocantins oferecerá suporte ao paratleta Jeverson Dantas Felix, de Araguaína, que representará o Brasil em dois importantes campeonatos mundiais de jiu-jitsu em novembro. Os eventos acontecem na Tailândia e em Abu Dhabi, reforçando o destaque do atleta no cenário internacional da modalidade.

Jeverson Dantas, com um currículo marcado por títulos brasileiros, pan-americanos, sul-americanos e mundiais, partirá nos próximos dias para competições de grande relevância na categoria. Entre os dias 1 e 7 de novembro, participará do Jiu Jitsu World Championship 2025, em Bangkok, Tailândia, e, em 13 de novembro, compete no Abu Dhabi World Parajiu-Jitsu Championship, nos Emirados Árabes.

O apoio do Governo foi formalizado pelo secretário de Esportes e Juventude, Juarez Moreira, que garantiu as passagens aéreas de Araguaína a Bangkok, bem como de Bangkok a Abu Dhabi, viabilizando a presença do atleta nas competições.

O secretário destacou a importância de incentivar e valorizar talentos locais no cenário esportivo internacional: “Nosso compromisso é fortalecer o esporte em todas as categorias e reconhecer talentos como o do Jeverson, que elevam o nome do Tocantins a nível mundial”, afirmou.

Jeverson Dantas registrou sua satisfação com o auxílio recebido. “Agradeço a todos que estão dedicando esforços para possibilitar minha participação no Mundial. Faço questão de dar o meu melhor para honrar a nossa bandeira, o estado do Tocantins e a cidade de Araguaína nessa competição”, declarou.

Com o apoio do Governo do Tocantins, o paratleta segue demonstrando seu talento e determinação, representando o estado entre os principais nomes do paradesporto internacional.”