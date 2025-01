Participantes do Grupo Vida Ativa do Sesc estão na 5ª Final Nacional de Vôlei Adaptado

Por Redação

A 5ª Final Nacional de Vôlei Adaptado acontece pela primeira vez fora de São Paulo e a capital escolhida para sediar o evento foi Palmas. Organizada pela Confederação Nacional de Voleibol Adaptado (CBVA) e Palmas Convention & Visitors Bureau, a disputa acontece entre os dias 23 e 26 de janeiro. Além de patrocinador ouro, o Sesc Tocantins tem outro motivo para se orgulhar em participar da competição: atletas do Grupo Vida Ativa estão na disputa representando o estado.



A iniciativa do Sesc colabora no resgate do valor social da pessoa idosa. Zenaide Beckman, que participa do grupo desde a sua fundação conta que ele foi o responsável pela sua primeira experiência com atividade física direcionada para a pessoa idosa, depois disso Zenaide se sentiu encorajada para ocupar outros espaços, um deles como integrante do time de vôlei “Vóvôlei”, projeto desenvolvido no Parque Municipal da Pessoa Idosa Francisco Xavier de Oliveira, onde é camisa 15. “A inclusão associada ao esporte de competição nos traz qualidade de vida. No esporte vemos o idoso forte, o vôlei nos dá a possibilidade ilimitada de fazer coisas prazerosas”.

Marinalva Lopes também está na 5ª Final Nacional de Vôlei Adaptado. A camisa 19 do time do município de Palmas se orgulha por ser uma pessoa que faz muitas atividades, dentre elas, as que são promovidas pelo Grupo Vida Ativa. “Do Vida Ativa trazemos a experiência de convivência e prática de atividade física, e faço questão de que mais pessoas participem. Com o vôlei já fomos até São Paulo jogar e agora estamos vivendo a experiência de receber os outros atletas aqui em Palmas, isso muda a forma de se dedicar na disputa, vamos com mais garra”.

Os jogos estão distribuídos entre a Escola de Tempo Integral Elisângela Glória Cardoso e Colégio Militar Senador Antônio Luiz Maya, onde disputam os times femininos e masculinos, respectivamente. No dia 26, domingo, será realizado o encerramento do evento e entrega de medalhas.

O evento recebe o fomento Governo do Tocantins por meio da Secretaria de Turismo, o patrocínio da Clínica de Olhos Yano, Sesi, Nutro Life – Especialidades e Mix Alimentos e o apoio da Fecomércio, Senac e Cetur são apoiadores da competição.

Grupo Vida Ativa

O Trabalho Social Com Idosos do Sesc promove o envelhecimento ativo, priorizando a socialização, a valorização da autoestima, a reconstrução da autoimagem e possibilitando a autonomia e o exercício da cidadania através das atividades realizadas no Grupo Sesc Vida Ativa. Para saber mais, acesse: www.sescto.com.br

