Pentacampeão Edmilson visita o Tocantins e se reúne com o governador Wanderlei Barbosa em Palmas

da redação

O ex-jogador de futebol Edmilson, pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002, esteve nesta segunda-feira (02) no Tocantins, onde se reuniu com o governador Wanderlei Barbosa em Palmas. Durante o encontro, Edmilson e o chefe do Executivo discutiram projetos voltados ao esporte e ações que podem beneficiar o desenvolvimento social e esportivo do estado.

Após a reunião, Wanderlei Barbosa destacou a importância da visita do ídolo do futebol, agora atuando no campo empresarial. “Ele trás boas notícias para o nosso esporte tocantinense. Lembrando que Edmilson hoje atua no campo empresarial”, disse Wanderlei.