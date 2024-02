Prefeita Josi Nunes faz corpo a corpo com a comunidade na final da Copa do Craque

Por Redação

A final da 37ª edição da Copa do Craque de Futebol Amador atraiu milhares de espectadores na Arena Nova Fronteira neste domingo, 04, que viram o Vila Nova de Gurupi se sagrar campeão pela sexta vez. A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, prestigiou o evento e destacou a grandiosidade da competição, enaltecendo o potencial do esporte local e o compromisso do Município com eventos esportivos locais.

A líder Municipal recebeu diversas autoridades políticas do Tocantins, entre elas o governador Wanderlei Barbosa, a primeira-dama Karynne Sotero, o vice-governador Laurez Moreira, o deputado federal Carlos Gaguim, os deputados estaduais Amélio Cayres, Gutierres Torquato e Eduardo Fortes, o presidente da Federação Tocantinense de Futebol (FTF), Leomar Quintanilha, prefeitos e vereadores da região. Todos estiveram presentes para prestigiar a disputa acirrada entre Vila Nova e Peixe Esporte Clube, que terminou em 0 a 0 no tempo normal e com vitória do time da casa, Vila Nova, por 5 a 3 nos pênaltis, consagrando-se campeão da Copa do Craque 2023/24.

A prefeita Josi Nunes elogiou a tradição e força da Copa do Craque, ressaltando seu papel em atrair pessoas de diferentes partes do Estado, consolidando Gurupi como referência no cenário esportivo tocantinense.

“A Copa do Craque é mais do que uma competição; é um evento que fortalece a união e celebra a paixão pelo esporte, colocando nossa cidade no mapa esportivo do Tocantins. Como é bom ver milhares de pessoas vindo prestigiar e se divertirem de forma saudável e tranquila”, disse.

A Prefeita também parabenizou a organização da competição, a equipe campeã, Vila Nova, e todos os participantes, reforçando o compromisso de sua gestão em apoiar iniciativas esportivas locais. “Todos os anos estivemos apoiando a Copa do Craque e esse ano não foi diferente, estivemos incentivando ainda mais, em apoio ao esporte da nossa cidade. Parabéns aos organizadores, aos campeões e todos os que participaram”, acrescentou.

O governador Wanderlei Barbosa parabenizou Gurupi pela grandiosidade da Copa do Craque, destacando o papel do Governo em contribuir com parcerias para melhorias no esporte tanto amador quanto profissional e se colocando à disposição para colaborar cada vez mais nesse sentido. “A Copa do Craque é uma grande competição e não poderia deixar de ter nosso apoio, a organização está de parabéns por evidenciar a força do esporte tocantinense”, comentou.

Wilson Castilho, que é presidente da Liga Esportiva Tocantins Araguaia (LETA), organizadora da competição juntamente com o Bloco “Os Enforcados”, agradeceu o apoio fundamental da Prefeitura de Gurupi na realização da competição. “Gostaria de reafirmar nossa gratidão a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, a prefeita Josi Nunes não mediu esforços para nos apoiar de forma grandiosa e esse apoio foi essencial para o sucesso de mais uma edição da Copa do Craque”, agradeceu.

Campeões, destaques e premiações

Com o título da Copa do Craque 2023/24, o Vila Nova chega a seis títulos da competição em sua história. Nesta edição, a equipe somou 03 vitórias, 02 empates e 02 derrotas, levando a premiação de R$ 10 mil, mais troféu e medalhas. O vice-campeão Peixe também foi premiado com R$ 5 mil, troféu e medalhas. O artilheiro da competição foi o atacante Marlan, da equipe Vila São Miguel, de Peixe. O melhor goleiro foi Felipe, do Vila Nova. O melhor treinador foi Rodrigão, do Vila Nova. O melhor jogador da final foi Éder, do Vila Nova. Todos os destaques individuais foram premiados com medalha e chuteiras.