Prefeitura de Cariri do Tocantins realiza Semana Esportiva em comemoração ao aniversário de 34 anos da cidade

Por Redação

Na noite desta sexta-feira, 14/02, a Prefeitura de Cariri do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, realizou a abertura da Semana Esportiva, que dá início à programação comemorativa do aniversário de 34 anos da cidade, que é oficialmente celebrada na data de 20 de fevereiro.

Durante a Semana Esportiva acontecem campeonatos masculinos e femininos disputados por equipes do próprio município nas categorias de Vôlei e Futsal, com encerramento na quinta-feira, dia 20; incluindo também a realização de um Circuito de Ciclismo com 25Km de percurso, programado para o domingo, dia 16.

A abertura oficial da Semana Esportiva foi sediada na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal de Tempo Integral Divina Ribeiro Borges, com a realização do jogo classificatório de Futsal Masculino, disputado por um total de 10 equipes. Os jogos masculinos e femininos de Vôlei acontecem na manhã do sábado, dia 15, no mesmo local.

O evento foi aberto ao público e contou com a presença do prefeito Elton Moreira, e da vice-prefeita Ivonete Pereira, que assistiram aos jogos classificatórios de Futsal Masculino disputados entre as equipes: Igreja Batista Bethesda, RR Barbearia, Igreja Batista Bethesda Master, Nacional (A), Red Bull Cariri, Os Amigos, Nacional (B) Master, Cariri F.P., Os Mulekes e Santa Rita.

Confira o placar final da fase classificatória de Futsal Masculino: