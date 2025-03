Prefeitura de Gurupi firma parceria para implantação do projeto Viva Vôlei Tocantins

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria de Juventude e Esporte, assinou um termo de cooperação com a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), o Instituto Viva Vôlei (IVV) e o Banco do Brasil para a implantação do núcleo Viva Vôlei Tocantins, em Gurupi. Este é o maior projeto social do Instituto Viva Vôlei, com chancela exclusiva da CBV e selo da UNICEF, voltado para meninos e meninas de 7 a 14 anos. Presente em diversas regiões do país, agora chega à Capital da Amizade, onde atenderá cerca de 200 crianças e adolescentes no Ginásio de Esportes Idanizete de Paula, nos horários das 08h às 11h e das 14h às 17h.

Por Redação

O lançamento do programa será realizado na próxima quarta-feira, 09, às 16h, no Ginásio, e contará com a presença da prefeita Josi Nunes, do secretário municipal de Juventude e Esportes, Iron Júnior, do vice-presidente da CBV e presidente do IVV, Gustavo Laranjeiras, do secretário estadual dos Esportes e Juventude, Atos Gomes, e diversas outras autoridades locais.

Como parceira do projeto, a Prefeitura de Gurupi fornecerá profissionais qualificados e colaborará com estudos científicos sobre o desenvolvimento do programa na cidade. A gestão do projeto ficará sob responsabilidade do Araguaia Instituto e também conta com a parceria da Universidade UnirG.

O secretário Iron Júnior ressaltou a importância da parceria e enfatizou o impacto social do projeto. “Essa iniciativa é muito mais do que uma ação esportiva, é uma oportunidade para nossas crianças e adolescentes se desenvolverem tanto no vôlei quanto na vida. Estamos formando cidadãos e fortalecendo as bases para equipes competitivas da nossa cidade”, disse.

A prefeita Josi Nunes destacou a relevância das parcerias na sua gestão, especialmente aquelas voltadas ao desenvolvimento infantojuvenil. “Nossa administração sempre busca colaborações que tragam crescimento e qualidade de vida para a nossa população. O Viva Vôlei é um exemplo de como o esporte pode transformar vidas e garantir um futuro melhor para nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

O presidente do Araguaia Instituto, Sargento Jenilson, celebrou a parceria e o impacto positivo da iniciativa. “Estamos felizes pela união de forças das entidades parceiras como a CBV, Instituto Viva Vôlei, Banco do Brasil, FTV e em especial a Prefeitura, UnirG e Governo do Estado, pela implantação desse importante projeto ao Esporte Gurupiense e a formação cidadã que estaremos propiciando a essas crianças e adolescentes. O esporte educa, transforma uma sociedade e desenvolve a economia”, afirmou.

Sobre a dinâmica das aulas – Programa Viva Vôlei em Gurupi

Aulas 100% gratuitas

São duas vezes por semana. Cada aula 1h30m

Segunda/Quarta manhã

Turma A – 08 às 09h30

Turma B – 09h30 às 11h

Preferencialmente Meninos, porém as turmas poderão ser mistas

Segunda tarde

Turma C – 14h às 15h30

Turma D – 15h30 às 17h

Preferencialmente Meninos, porém as turmas poderão ser mistas

Terças/quintas manhã

Turma E – 08 às 09h30

Turma F – 09h30 às 11h

Preferencialmente Meninas, porém as turmas poderão ser mistas

Segunda tarde

Turma G – 14h às 15h30

Turma H – 15h30 às 17h

Preferencialmente Meninas, porém as turmas poderão ser mistas

Podendo ser as turmas de segunda e quarta ou terça e quinta nos horários das 08 às 11h pela manhã ou à tarde das 14 às 17hs

Serão 8 turmas ao todo.

Texto: Heliana Oliveira – Secom

Foto: Divulgação