Disputa off-road reúne 115 competidores de 15 estados, em prova com mais de 1.200 quilômetros por uma das paisagens mais deslumbrantes do Brasil

Por Redação

Com largada marcada para o dia 15 de junho, em Palmas (TO), o Rally Jalapão chega à sua 11ª edição reunindo alguns dos nomes mais importantes do off-road nacional e reforçando o peso da competição no calendário brasileiro. Serão 115 participantes entre pilotos e navegadores, divididos em 65 veículos nas categorias Carros, Motos e UTVs.

Os competidores vêm de 43 cidades, espalhadas por 15 estados. Essa presença nacional não só amplia a visibilidade do evento, como também gera impacto direto nas regiões por onde a prova passa. A movimentação de equipes, familiares e do staff da prova ajuda a aquecer o comércio local, fortalece o turismo e contribui para promover os atrativos naturais e culturais do Tocantins. Durante a semana do rally, municípios como Palmas, Mateiros, Ponte Alta e São Félix do Tocantins ganham um novo ritmo, impulsionado pelo vaivém das equipes e pela curiosidade de quem chega pela primeira vez ao Jalapão.

A estrutura da prova começa a funcionar na sexta-feira, 13 de junho, com a montagem dos boxes das equipes que chegam a Palmas no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues. No sábado, 14 de junho, acontecem às vistorias técnicas e administrativas, além dos últimos ajustes nos veículos e um shakedown livre para aferição dos equipamentos.

No domingo, dia 15, acontece o prólogo às 16 horas, o qual definirá a ordem de largada. O briefing geral às 16 horas, assim como a abertura oficial e largada promocional no Capim Dourado Shopping a partir das 18 horas. As etapas cronometradas serão disputadas entre segunda e quinta-feira (16 a 19), em trajetos que ligam as cidades-anfitriãs do evento.

No total, o roteiro soma 1.233,49 quilômetros, sendo 810,55 km de trechos cronometrados. O percurso exige habilidade na pilotagem e atenção redobrada na navegação, com trechos de areião, serra, retas longas e trilhas técnicas, características que fazem do Jalapão um dos destinos mais emblemáticos do rally brasileiro.

O 11º Rally Jalapão é uma realização da Arena Promoções e Eventos. Conta com patrocínio do Motiva Aeroportos e FF Motorsport, apoio do C6 Bank, Capim Dourado Shopping, Governo do Tocantins, Prefeitura Municipal de Palmas, Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins, Prefeitura Municipal de Mateiros, Prefeitura Municipal de Ponte Alta, Resgate das Dunas, KTM Tocantins, SiG Comunicação, PhotoAction, Imperial Filmes, DFotos, Rally BR, Anube e Sanderson Pereira Vídeos. A supervisão é da CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo – e da CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo.

Para mais informações acesse o site www.arenarally.com.br. Acompanhe a etapa nas redes sociais pelo Instagram @arenarally e @rallyjalapao. A cronometragem ficará a cargo da Chronosat (http://www.chronosat.com.br).

DISTÂNCIAS POR DIA DE PROVA

Prólogo – 15/06 (Palmas):

29,27 km totais | 16,32 km cronometrados

Etapa 1 – 16/06 (Palmas / Mateiros):

380,77 km totais | 239,49 km cronometrados

Etapa 2 – 17/06 (Mateiros / São Félix):

240,58 km totais | 190,42 km cronometrados

Etapa 3 – 18/06 (São Félix / São Félix):

191,79 km totais | 161,39 km cronometrados

Etapa 4 – 19/06 (São Félix / Palmas):

364,26 km totais | 141,04 km cronometrados

PROGRAMAÇÃO RALLY JALAPÃO 2025:

13/06 – Sexta-feira

10h00 – Abertura da área box

Local – Centro de Convenções Arnaud Rodrigues – Palmas (TO) – Av. NS s/n

14/06 – Sábado

9h00 às 12h00 e 14h00 às 18h00 – Secretaria de Prova, entrega do equipamento Stella.

Local – Centro de Convenções.

14h00 às 18h00 – Vistorias CBM, CBA e STELLA

18h00 – Briefing equipes de apoio

Local: Parque de apoio

Shakedown – Livre (será informado o local)

15/06 – Domingo

10h00 – Prólogo saída do Centro de Convenções.

14h00 às 15h00 – Parque Fechado

Local – Capim Dourado Shopping

16h00 – Briefing Geral

Local – Capim Dourado Shopping

18h00 – Largada promocional

Local – Capim Dourado Shopping

16/06 – Segunda-feira – ETAPA 1

Palmas (TO) / Mateiros (TO)

20h00 – Briefing

17/06 – Terça-feira – ETAPA 2

Mateiros (TO) / São Felix do Tocantins (TO)

20h00 – Briefing

18/06 – Quarta-feira – ETAPA 3

São Felix do Tocantins (TO) / São Felix do Tocantins (TO)

20h00 – Briefing

19/06 – Quinta-feira – ETAPA 4

São Felix do Tocantins (TO) / Palmas (TO)

Chegada e Parque fechado

A partir das 17h00 – Premiação

Local – Capim Dourado Shopping

OBS- Carretas e caminhões estão autorizados a permanecer no Centro de Convenções em Palmas.

CAMPEONATO BRASILEIRO DE RALLY RAID

14 a 16/03 – Rally de Barretos (3 etapas)

07 a 13/04 – RN1500 (4 etapas)

13 a 18/05 – Rally Minas Brasil (4 etapas)

14 a 19/06 – Rally Jalapão (4 etapas)

26/07 a 03/08 – Sertões (6 etapas válidas)

23/09 a 27/09 – Rally Tocantins (3 etapas)