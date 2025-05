SESI Jogos Estudantis têm abertura oficial em Araguaína e Gurupi com acendimento da tocha

O sábado, 24/05, marcou o início das competições que vão até 07/06.

Nesta sexta-feira , 23/05, aconteceu a abertura oficial dos SESI Jogos Estudantis nas cidades de Araguaína e Gurupi, marcando o início de uma grande celebração esportiva. Ambas as cerimônias contaram com a presença dos jovens competidores e o tradicional acendimento da tocha esportiva.

No sábado, 24/05, as competições já começaram reunindo estudantes-atletas das nove escolas participantes em cada município. Durante a competição estudantes de 7 a 17 anos das redes pública e privada terão a oportunidade de participar dos jogos, que seguem até 7 de junho

O objetivo é incentivar a prática esportiva e promover uma abordagem integrativa da cultura corporal do movimento. Em Araguaína participam da competição 490 estudantes e em Gurupi são 250 atletas inscritos.

Competições em Araguaína

As disputas acontecem no SESI CAT, com as modalidades: Futsal, Futebol Society, Voleibol, Natação, Xadrez e Tênis de mesa.

Escolas participantes: CEM Benjamim, CEM Paulo Freire, Colégio Guilherme Dourado, Escola José Alves de Assis, Escola Luiz Augusto, Escola Jardenir Jorge Frederico, Imperium, Santa Cruz e Escola de Referência SESI.

Competições em Gurupi

As provas ocorrem no Ginásio de Esportes Idanizete de Paula e no SESI, com as modalidades: Vôlei de praia, Voleibol, Xadrez, Futsal e Natação.

Escolas participantes: Centro de Ensino Médio Ary Ribeiro Valadão Filho, Centro de Ensino Médio de Gurupi, Centro Educacional Professor Reinaldo Ayres, Colégio Evangélico Ebenézer, Colégio Genius COC, Colégio Positivo de Gurupi, Escola Estadual Dr. Joaquim Pereira da Costa, Escola SESI de Gurupi e Instituto Educacional Passo a Passo.