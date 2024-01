O Athletico estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com o pé direito. O Furacão levou a melhor sobre o Sparta-TO e assumiu a liderança do Grupo 2 com triunfo por 9 a 0.

A próxima rodada do grupo será disputada na sexta-feira. O Sparta-TO enfrenta o Catanduva, às 17h (de Brasília), e o Athletico pega a Portuguesa-RJ, às 19h15. Os jogos serão realizados no estádio Sílvio Salles, em Catanduva, no interior paulista.