TEC e União se preparam para o Brasileirão Série D 2025

da redação

Tocantinópolis e União, representantes do Tocantins no Brasileiro Série D, já se preparam para a disputa da 1ª fase. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já divulgou a tabela básica dos confrontos. A competição, que conta com 64 equipes, deve iniciar no segundo fim de semana de abril (12 ou 13).