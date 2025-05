da redação

Tocantinópolis e Sampaio Corrêa empataram, por 0 a 0, neste sábado, em partida válida pela 3ª rodada do Brasileirão Série D. As equipes se enfrentaram no Ribeirão, em Tocantinópolis (TO). O time alviverde chegou ao terceiro empate seguido e segue sem vencer no grupo A2.

Com o resultado, a equipe saiu do G-4. Já o Sampaio foi aos quatro pontos – uma derrota, uma vitória e um empate em três jogos – e permanece na zona de classificação.