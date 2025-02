Tocantinópolis se prepara para jogo contra Atlético-MG pela Copa do Brasil

da redação

Tocantinópolis e Atlético-MG se enfrentam em jogo único, nesta terça-feira, 18, às 18h (de Brasília) no estádio Ribeirão, pela Copa do Brasil. Para avançar direto, o Tocantinópolis precisa da vitória. Em caso de empate, a partida será decidida nos pênaltis, conforme mudança no regulamento. Quem passar pega Independência-AC ou Manaus-AM.