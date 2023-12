Tocantinópolis sobe em ranking da CBF

da redação

Com o fim da temporada 2023, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o Ranking Nacional de Clubes para 2024. O Tocantinópolis permanece como o melhor colocado, agora a equipe subiu da posição de número 76 (1.069) para 69 (com 1.221 pontos). Interporto e Palmas fecham a lista dos tocantinenses no ranking. A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) se manteve na 23ª colocação.

O ranking leva em consideração o desempenho dos times nas competições nacionais nos últimos cinco anos. Na matemática do ranking, os pesos são distribuídos e convertidos em pontuação, com a pontuação da temporada mais recente multiplicado por cinco, e da mais antiga multiplicado por um.

O Tocantins se manteve na 23ª colocação no Ranking das Federações. A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) ocupa a posição com 1.953 pontos. Em 2024, o Tocantins segue com duas vagas na Série D. Tocantinópolis (campeão) e Capital (vice) serão os representantes.