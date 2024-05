Tocantinópolis vence o Altos-PI e cola no líder do A2 da Série D

da redação

Foi de virada! O Tocantinópolis bateu o Altos-PI, por 3 a 1, após ter saído atrás no placar em seus domínios, neste domingo, pela 4ª rodada do Brasileirão Série D.

O Jacaré saiu na frente com Arthuzinho, no primeiro tempo. Na etapa final, o volante Pedro Dias foi decisivo com duas belas assistências na cabeça do centroavante Wanderson, e em seguida foi coroado com um gol após linda jogada. Com os três pontos somados, o Tocantinópolis foi aos sete e colou no líder Maranhão, no Grupo A2. O Jacaré é sexto na classificação com quatro pontos.