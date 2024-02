Tocantinópolis vence o Manauara-AM e avança à segunda fase da Copa Verde

da redação

Após início apagado no estadual e na Copa do Brasil, a torcida viu, na noite desta quarta-feira, Everson Bilau, o principal nome do Tocantinópolis nas últimas três temporadas, de volta ao protagonismo. O atacante marcou e deu assistência para o gol da classificação à segunda fase da Copa Verde, nos acréscimos do segundo tempo.

Com a vitória, a equipe alviverde, que vem de eliminação na Copa do Brasil, respira e volta às atenções para o Campeonato Tocantinense. Esta foi a terceira eliminação do Manauara-AM neste início de temporada. Na segunda fase, o Tocantinópolis enfrenta o Manuas, no Amzonas – em data e horário a serem definidos.