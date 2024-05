Tocantins representa o país com equipe feminina na abertura de Mundial de Futebol Escolar na China

da redação

A cerimônia de abertura do campeonato Mundial de Futebol Escolar (ISF WSC Football 2024), aconteceu neste sábado, 18, no Dalian Suoyuwan Football Stadium, estádio de futebol de Dalian, na China. O evento encantou todos os convidados com apresentações culturais que misturaram cultura com modernidade, apresentando um pouco das tradições chinesas.

O time feminino do Tocantins pertence ao grupo C, com as seleções da Uganda, República Tcheca, Canadá e Nigéria, e fará sua estreia neste domingo, 19.

O evento teve a participação de 37 equipes masculinas e 19 femininas dos 33 países participantes. Além dos atletas e equipes técnicas do Amapá e Tocantins, a comitiva do Brasil contou com a presença do presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Antônio Hora Filho, secretário executivo da Educação (Seduc) do Tocantins, Edinho Fernandes, o diretor de Lazer, Cultura e Desporto da Seduc, Thiago Evangelista e do Secretário Executivo dos Esportes e Juventude do Tocantins (SEJU).

O presidente da CBDE, Antônio Hora, ressalta a importância da parceria com o governo do Tocantins. “A CBDE é grande parceira do Governo do Tocantins, que está sempre apoiando o esporte escolar brasileiro. O time feminino do Tocantins e o masculino do Amapá estão aqui para dar um show nesse campeonato, que teve uma abertura maravilhosa e emocionante, a China realmente está demonstrando que é muito forte na parte cultural com as suas tradições, e sendo excelentes anfitriões”.

O secretário Executivo da Seduc, Edinho Fernandes, citou a receptividade dos organizadores do evento. “O Governo de Dalian está sendo incrível com todos. Todo esse acolhimento que estamos recebendo, tem sido uma experiência inesquecível. Vamos torcer muito para seleção brasileira escolar de futebol feminino, que vai representar o nosso estado do Tocantins e o também o nosso país”, pontuou.