União e arbitragem são absolvidos no TJD após situação envolvendo atleta com 3 amarelos

da redação

O União foi absolvido, nesta quinta-feira, pela escalação irregular do defensor Sheik contra Tocantinópolis e Bela Vista, respectivamente. O caso foi julgado no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), pela 1ª Comissão do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJD-TO). O defensor foi escalado nos dois jogos citados com três amarelos. O terceiro cartão foi aplicado na partida contra o Araguaína, na 5ª rodada. Na ocasião, houve um erro de comunicação do trio de arbitragem com a súmula da partida. Com isso, o clube escalou o atleta em duas oportunidades, após aval da Federação Tocantinense de Futebol (FTF).

O trio de arbitragem que atuou na partida da 5ª rodada, também, foi a julgamento. O trio composto pelo árbitro Fernando Henrique, assistentes Samuel Smith e Elucilane Marcolina, e o quarto árbitro Maurício Oliveira, foram julgados e absolvidos no artigo 266 do CBJD.