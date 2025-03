União elimina o TEC e enfrenta o rival Araguaína na final caseira do Campeonato Tocantinense

da redação

O União é finalista pelo segundo ano seguido! O time celeste segurou o Tocantinópolis, com um a menos desde os 18 da etapa final, e avançou à final com empate, por 0 a 0 (1 a 0 no agregado), nesta quarta-feira, no Ribeirão, em Tocantinópolis (TO). O União vai encarar o rival Araguaína na grande decisão, em dois confrontos. Além da vaga na final, o União garantiu participação na Copa do Brasil e Brasileiro Série D 2026.

Após seis temporadas seguidas na final, o Tocantinópolis volta a ficar fora de uma decisão. O alviverde esteve nas finais de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.