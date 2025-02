Vila Nova e Jaú decidem no domingo,16, final da Copa do Craque

A grande final da Copa do Craque 2025 acontece neste próximo domingo (16), a partir das 10h da manhã, na Arena Nova Fronteira, em Gurupi. Vila Nova e Jaú vão disputar o título. A competição movimentou nos últimos meses várias equipes do sul do estado e teve mais de 400 atletas participando

O Vila Nova, atual campeão, garantiu sua vaga ao vencer a Vila São José por 1 a 0. Já o Jaú precisou da disputa de pênaltis para superar o Peixe, após empate sem gols no tempo normal. “Duas grandes equipes do futebol amador tocantinense e o torcedor está convidado para prestigiar esta grande final”, disse o presidente da Leta Wilson Castilho.