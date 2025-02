Vila Nova vence o Jaú nos pênaltis e conquista a Copa do Craque 2025

da redação

A grande final da Copa do Craque 2025 foi decidida nos pênaltis neste domingo (16), após um empate de 1 a 1 no tempo normal. O Vila Nova levou a melhor sobre o Jaú e garantiu o título da competição, consagrando-se campeão em uma partida emocionante disputada na Arena Nova Fronteira, em Gurupi.

O confronto foi equilibrado do início ao fim, com as duas equipes demonstrando grande determinação em campo. Após o apito final, a decisão foi para as cobranças de pênaltis, onde o Vila Nova mostrou mais eficiência e garantiu a vitória.

Com a conquista, o Vila Nova entra para a história da Copa do Craque, um dos torneios mais tradicionais do futebol amador da região.