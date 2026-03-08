No Dia da Mulher, Dorinha surge com vídeo impactante e mostra força na disputa pelo Governo do Tocantins

Caso vença em 2026, Dorinha poderá entrar para a história como a primeira mulher a governar o Tocantins

Por Redação

No Dia Internacional da Mulher, a senadora Dorinha divulgou um vídeo nas redes sociais que rapidamente começou a repercutir entre apoiadores e lideranças do Tocantins.

“Disseram que liderança era coisa de homem, mas a gente não pediu licença. Eu lutei, trabalhei e batalhei muito para ser a mulher que eu sou hoje”, afirma no vídeo.

Na gravação, a pré-candidata a governadora fala de forma direta sobre a trajetória de luta que construiu ao longo da vida pública e pessoal. Em tom firme e inspirador, ela lembra que nada foi fácil — e que cada passo foi conquistado com trabalho, coragem e determinação.

A mensagem vai além de uma homenagem ao Dia da Mulher. O conteúdo também sinaliza um novo momento político para Dorinha, que aparece melhor posicionada e conectada com o Tocantins.

Caso saia vitoriosa nas eleições de 2026, Dorinha poderá entrar para a história como a primeira mulher a governar o estado.