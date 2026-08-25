Prefeitura de Gurupi promove Caminhada do Agosto Lilás para conscientizar sobre o combate à violência contra as mulheres

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e Cidadania, realizou nesta terça-feira, 25, a Caminhada do Agosto Lilás, mobilização que levou à principal avenida do centro da cidade uma mensagem de conscientização e enfrentamento à violência contra as mulheres. A ação reuniu representantes de diferentes instituições que integram a rede de proteção e defesa dos direitos das mulheres.

A caminhada teve início em frente à sede da Defensoria Pública, próximo à Avenida Beira Rio, e seguiu pela Avenida Goiás até a Rua 01, encerrando-se em frente à sede da Prefeitura de Gurupi. Durante o percurso, participantes carregaram faixas, cartazes e balões, além de distribuírem panfletos com informações sobre os canais de denúncia e os serviços de apoio às mulheres vítimas de violência.

A mobilização contou com a participação da Polícia Militar, por meio da Patrulha Maria da Penha, Polícia Civil, Poder Judiciário, associações e entidades filantrópicas, servidores municipais e alunos da Escola Municipal Dr. Ulisses Guimarães e do Colégio Positivo.

A secretária municipal da Mulher e Cidadania, Cristina Donato, destacou que a ação tem como uma das principais finalidades ampliar o acesso à informação e fortalecer o trabalho preventivo. “Estamos levando à população informações sobre os canais de denúncia e reforçando que a violência contra a mulher precisa ser combatida antes que aconteça o pior. Neste ano, a Secretaria de Estado da Educação lançou o edital ‘Escolas que Transformam’, com o tema voltado ao fim do feminicídio. As escolas estaduais e municipais estão junto com a Secretaria da Mulher de Gurupi nessa missão de conscientizar, prevenir e transformar”, afirmou.

O juiz da Vara Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Jossanner Nery, ressaltou a importância das ações preventivas e lembrou que 2026 marca os 20 anos da Lei Maria da Penha. “Em 2026, comemoramos 20 anos da Lei Maria da Penha. Dentro das políticas de enfrentamento à violência doméstica, temos ações preventivas como o Agosto Lilás e a Semana da Justiça pela Paz em Casa, que buscam conscientizar a população sobre o combate ao feminicídio e a todas as formas de violência contra a mulher, seja física, psicológica ou sexual. Essa caminhada representa uma importante ação conjunta do município e da Secretaria da Mulher para conscientizar a população de Gurupi e contribuir para a redução dos índices de violência doméstica e feminicídio”, destacou.

O comandante da Patrulha Maria da Penha do 4º BPM, capitão Adair Aquino, também reforçou a atuação integrada das instituições que compõem a rede de proteção. “A Patrulha Maria da Penha faz parte da Rede de Proteção da Mulher, juntamente com a Polícia Civil, Judiciário, Ministério Público e demais órgãos. O Agosto Lilás é um período importante para intensificarmos as ações de conscientização e prevenção. A Polícia Militar está presente para proteger, orientar e atuar no combate a qualquer tipo de crime praticado contra as mulheres”, afirmou.

Conscientização

A mobilização também chamou a atenção de trabalhadores do comércio e de pessoas que circulavam pelo centro de Gurupi. A passagem da caminhada despertou manifestações de apoio à iniciativa e reforçou a importância de levar o debate sobre a violência contra as mulheres para os espaços públicos.

O vendedor Renato Carvalho, que acompanhou a movimentação durante o expediente, considerou positiva a iniciativa. “É muito importante fazer esse tipo de ação, porque ainda vemos muitos casos de violência contra as mulheres. É preciso falar sobre isso, conscientizar as pessoas e mostrar que esse tipo de violência não pode ser aceito. Quanto mais a sociedade participar e denunciar, melhor”, afirmou.

O aposentado Dilson Alves também destacou a importância da mobilização. “É uma iniciativa muito válida. É triste acompanhar os noticiários e ver que ainda existem tantos casos de violência contra as mulheres. Isso precisa acabar. A conscientização é importante para que as pessoas entendam que a mulher deve ser respeitada e protegida”, declarou.